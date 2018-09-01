«Краснодар» привез на встречу с "Авангардом" основной состав

Накануне вечером в курском аэропорту приземлился самолет с футбольным клубом «Краснодар». «Быки» прилетели в сильнейшем составе — все игроки, которые в понедельник разгромили самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0. Отсутствует лишь бразилец с российским паспортом Ари, у которого дисквалификация в Кубке России. Сегодня в 17 часов на стадионе «Трудовые резервы» участник Евролиги «Краснодар» сыграет с финалистом прошлого Кубка России – курским «Авангардом».