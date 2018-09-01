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    РБК сообщил об отставке губернатора Курской области

    Сегодня, 12:12
    РБК сообщил об отставке губернатора Курской области
    РБК пишет, что «В Кремле приготовились к смене губернатора Курской области». СМИ ссылается на неназванные источники в президентской администрации, которые утверждают, что серия губернаторских отставок сменой руководства Астраханской области и Кабардино-Балкарии не завершится. Ближайшими кандидатурами на отставку называют Александра Михайлова и главу Липецкой области Олега Королева.
    Добавим, слухи об отставке Михайлова появляются регулярно уже 18 лет. В Доме Советов сообщение РБК не комментируют, ссылаясь на повторяемость слухов.

     

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