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    Автомобилистка на БМВ спровоцировала аварию с 4 машинами

    Сегодня, 12:23
    Автомобилистка на БМВ спровоцировала аварию с 4 машинами
    26 сентября автомобилистка на БМВ спровоцировала аварию с 4 машинами. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17 часов напротив дома №86 на улице Дзержинского. 20-летняя девушка за рулем «БМВ 525» не выбрала безопасную дистанцию и "догнала" едущий впереди автомобиль «АУДИ А6». Иномарка по инерции совершила столкновение с ВАЗ-2111. Отечественная легковушка в свою очередь врезалась в «Тойоту Камри». В этом ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «АУДИ».
     
    фото ВК Автокадр_46

     

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