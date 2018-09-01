26 сентября автомобилистка на БМВ спровоцировала аварию с 4 машинами. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около 17 часов напротив дома №86 на улице Дзержинского. 20-летняя девушка за рулем «БМВ 525» не выбрала безопасную дистанцию и "догнала" едущий впереди автомобиль «АУДИ А6». Иномарка по инерции совершила столкновение с ВАЗ-2111. Отечественная легковушка в свою очередь врезалась в «Тойоту Камри». В этом ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «АУДИ».

фото ВК Автокадр_46





