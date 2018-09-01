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    Полиция разыскивает водителя, врезавшегося в иномарку на проспекте Кулакова

    Сегодня, 14:09
    Полиция разыскивает водителя, врезавшегося в иномарку на проспекте Кулакова
    Полиция разыскивает водителя, врезавшегося в иномарку в Курске. По данным ГИБДД, авария произошло около 19 часов 26 сентября на проспекте Кулакова, 14 «А». 32-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Поло» двигался от Льговского поворота в направлении улицы Энгельса. Не соблюдая безопасную дистанцию, в «Фольксваген» врезался автомобиль «Нива» зеленого цвета (в госномере присутствуют цифры 800), который двигался позади в попутном направлении, — сообщил старший инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Александр Мальцев. После этого «Нива» уехала с места происшествия.
    Медицинская помощь потребовалась 33-летней пассажирке «Фольксвагена».
    Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к возможным очевидцам данного происшествия с просьбой: если вы обладаете информацией, которая поспособствует раскрытию данного происшествия, сообщите ее в ГИБДД по телефонам: (4712) 36-70-01, 36-70-02, 34-40-29.

     

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