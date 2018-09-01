Полиция разыскивает водителя, врезавшегося в иномарку на проспекте Кулакова

Полиция разыскивает водителя, врезавшегося в иномарку в Курске. По данным ГИБДД, авария произошло около 19 часов 26 сентября на проспекте Кулакова, 14 «А». 32-летний мужчина на автомобиле «Фольксваген Поло» двигался от Льговского поворота в направлении улицы Энгельса. Не соблюдая безопасную дистанцию, в «Фольксваген» врезался автомобиль «Нива» зеленого цвета (в госномере присутствуют цифры 800), который двигался позади в попутном направлении, — сообщил старший инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Александр Мальцев. После этого «Нива» уехала с места происшествия.

Медицинская помощь потребовалась 33-летней пассажирке «Фольксвагена».

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к возможным очевидцам данного происшествия с просьбой: если вы обладаете информацией, которая поспособствует раскрытию данного происшествия, сообщите ее в ГИБДД по телефонам: (4712) 36-70-01, 36-70-02, 34-40-29.



