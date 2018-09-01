В Курске за превышение полномочий осуждены два участковых

В Курске вынесен приговор двум участковым в связи с превышением должностных полномочий. Как рассказали в прокуратуре, в августе полицейский пришел в дом к жителю города для проведения профилактических мероприятий. В это время мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом полицейский сообщил своему коллеге, тот тоже явился в дом курянина. Хотя хозяин дома не совершал никаких правонарушений, его решили задержать. Без законных оснований полицейские доставили мужчину в медицинское учреждение, где у него установили состояние алкогольного опьянения. После этого курянину сообщили, что он останется в камере отдела полиции на сутки до рассмотрения административного дела судом. На требования мужчины объяснить, за что его задержали, сотрудник полиции несколько раз ударил его в живот.

После этого старший участковый уполномоченный составил в отношении потерпевшего протокол об административном правонарушении якобы в связи с нахождением его в общественном месте в пьяном виде.

Суд приговорил старшего участкового уполномоченного к 3 годам колонии общего режима. Участковый уполномоченный приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей. Оба сотрудника полиции лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года и 1 год 6 месяцев соответственно.