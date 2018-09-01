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    В Курске киллер получил 15 лет лишения свободы

    Сегодня, 14:51
    В Курске киллер получил 15 лет лишения свободы
    Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Курска. Он признан виновным в двух убийствах, совершенных организованной группой; незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой; умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, путем поджога; в участии в преступном сообществе.
    В прокуратуре пояснили: эти преступления, связанные с переделом сфер влияния в криминальном мире Курской области, были совершены в период с 2011 по 2016 год.
    В ходе предварительного расследования подсудимый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив не только себя, но и других участников преступлений. После его показаний была вскрыта преступная организация, члены которой причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
    Выполнение условий «сделки с правосудием» обеспечило подсудимому применение предусмотренных законом существенных льгот при назначении уголовного наказания.
    Суд признал его виновным по всем эпизодам обвинения и назначил наказание в виде 15 лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
    Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.

     

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