Курску и Курскому району обещают дать миллиард рублей на дороги - заявил глава города Николай Овчаров. Он пояснил, что муниципалитет вошел в федеральную программу. Ожидается, что Курск получит около 720 миллионов рублей. Плюс - местное софинансирование. Всего будет около миллиарда рублей. "Такие деньги город давно не получал на дороги. Сегодня достаточно много средств надо для того, чтобы привести их в порядок", - отметил Овчаров. Напомним, в июле Курск объединился с Курским районом специально для того, чтобы попасть в федеральную программу по ремонту дорог.