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    Курску и Курскому району обещают дать миллиард рублей на дороги

    Сегодня, 08:03
    Курску и Курскому району обещают дать миллиард рублей на дороги
    Курску и Курскому району обещают дать миллиард рублей на дороги - заявил глава города Николай Овчаров. Он пояснил, что муниципалитет вошел в федеральную программу. Ожидается, что Курск получит около 720 миллионов рублей. Плюс - местное софинансирование. Всего будет около миллиарда рублей. "Такие деньги город давно не получал на дороги. Сегодня достаточно много средств надо для того, чтобы привести их в порядок", - отметил Овчаров. Напомним, в июле Курск объединился с Курским районом специально для того, чтобы попасть в федеральную программу по ремонту дорог. 

     

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