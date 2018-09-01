500 курян смогли бесплатно пролечиться от алкоголизма

В Курске на протяжении пяти лет реализуется проект "Преодоление". Он позволяет людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, бесплатно получить лечение. За это время помощь получили более 500 человек. Ежегодно количество пролечившихся от алкогольной зависимости увеличивается: если в 2014-м таких было 63 человека, то за 8 месяцев этого года пролечились 143 курянина. Положительный эффект наблюдается у 73%. Это значит, что более 300 человек вернулись к нормальному образу жизни: нашли работу, создали семьи. Как получить бесплатное лечение от алкогольной зависимости, можно уточнить на официальном сайте Администрации города в разделе «Административные регламенты» или в комитете социальной защиты населения по адресу: ул. Пигорева, 2/17, каб. 18, тел. 32-54-79.