Реконструкцию теплосети на улице Красной Армии завершат к середине октября

Реконструкцию теплосети на улице Красной Армии завершат к концу следующей недели. Об этом сообщил глава Курска Николай Овчаров. Правда, с одной оговоркой. Полный процесс благоустройства закончится к 13 октября. К этой дате планируют завершить и другой участок, на котором происходит замена теплосетей, - это улица Володарского. Добавим, сейчас на улице Красной Армии трудится несколько подрядных организаций, которым помогают сотрудники Курского филиала «Квадры».