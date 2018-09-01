поиск по сайту
 

    Реконструкцию теплосети на улице Красной Армии завершат к середине октября

    Сегодня, 08:06
    Реконструкцию теплосети на улице Красной Армии завершат к середине октября
    Реконструкцию теплосети на улице Красной Армии завершат к концу следующей недели. Об этом сообщил глава Курска Николай Овчаров. Правда, с одной оговоркой. Полный процесс благоустройства закончится к 13 октября. К этой дате планируют завершить и другой участок, на котором происходит замена теплосетей, - это улица Володарского. Добавим, сейчас на улице Красной Армии трудится несколько подрядных организаций, которым помогают сотрудники Курского филиала «Квадры».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама