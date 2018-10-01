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    В Курске открыли горячую линию по гриппу

    Сегодня, 08:04
    В Курске открыли горячую линию по гриппу
    В Курске начинают работу горячие линии по профилактике гриппа. С 1 по 15 октября в региональном Центре гигиены и эпидемиологии с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) куряне могут задать вопросы по телефонам:
    - 8 (4712) 22-33-02, Гривачева Руслана Николаевна, г. Курск, ул. Почтовая, 3, адрес электронной почты cge@kursktelekom.ru; statcge@46.rospotrebnadzor.ru;
    - 8 (4712-43) 2-21-80, Половинко Сергей Николаевич, Суджа, ул. К. Либкнехта, 34, адрес электронной почты Gigiena_Sudza@mail.ru;
    - 8 (471-48) 3-55-11, Коновалова Ольга Матвеевна, г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 31/2, адрес электронной почты ses.filial @mail.ru; 
    - 8 (471-40) 2-31-32, Жарких Наталья Владимировна, г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9, адрес электронной почты cgsn_lgov@mail.ru;
    - 8 (471-45) 4-20-65, Митракова Ирина Степановна, г. Щигры, ул. Красная, д. 81, адрес электронной почты Mitrakova_IS@46.rospotrebnadzor.ru.

     

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