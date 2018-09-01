За полумиллионный долг по алиментам курянин будет мести улицы

Суд обязал курянина выплачивать четверть заработка каждый месяц на содержание несовершеннолетнего сына. Однако мужчина официально нигде не работал и не предпринимал попыток трудоустроиться, алименты не платил. Образовался долг в 474 тысячи рублей. За это его привлекли к административной ответственности. Суд приговорил нерадивого отца к 30 часам обязательных работ. Если должник после административного наказания продолжит уклоняться от уплаты алиментов, его привлекут уже к уголовной ответственности.



