В Курской области у 74 животных обнаружили бешенство

Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством. Ситуация с этим заболеванием уже не первый год остается напряженной в Курской области. В Роспотребнадзоре сообщили о 74 случаях бешенства среди животных. Это данные за 8 месяцев. Основной источник инфекции - красная лисица.

Однако передают бешенство и многие другие животные - среди них кошки и собаки, мелкие млекопитающие - мыши и крысы. Последние во многом определяют ситуацию с бешенством среди бродячих и непривитых домашних и сельхозживотных.

Больные животные становятся заразными уже за 3-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до 1 года, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до нескольких лет.

Единственным средством спасения от смертельно опасной болезни является профилактическая прививка.