поиск по сайту
 

    В Курской области у 74 животных обнаружили бешенство

    Сегодня, 12:08
    В Курской области у 74 животных обнаружили бешенство
    Сегодня Всемирный день борьбы с бешенством. Ситуация с этим заболеванием уже не первый год остается напряженной в Курской области. В Роспотребнадзоре сообщили о 74 случаях бешенства среди животных. Это данные за 8 месяцев. Основной источник инфекции - красная лисица.
    Однако передают бешенство и многие другие животные - среди них кошки и собаки, мелкие млекопитающие - мыши и крысы. Последние во многом определяют ситуацию с бешенством среди бродячих и непривитых домашних и сельхозживотных. 
    Больные животные становятся заразными уже за 3-10 дней до появления клинических признаков заболевания. Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до 1 года, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до нескольких лет.
    Единственным средством спасения от смертельно опасной болезни является профилактическая прививка.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама