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    Сегодня пройдёт ночной Крестный ход с иконой «Знамение»

    Сегодня, 12:14
    Сегодня пройдёт ночной Крестный ход с иконой «Знамение»
    Сегодня в Курске состоится ночной Крестный ход с чудотворной иконой «Знамение». Он пройдёт вокруг всего исторического комплекса зданий Знаменского мужского монастыря. Маршрут пролегает вдоль Краеведческого музея и завода «Электроаппарат» по улице Луначарского, далее - мимо бывшего Дома офицеров по улице Сонина. Возглавит процессию Митрополит Курский и Рыльский Герман. Всем, кто желает принять участие в крестном ходе, следует примерно в 23:45 подойти к собору. Общий сбор - возле главных ворот. По окончании крестного хода доступ к иконе будет проходить в порядке общей очереди.
    Напомним, главная курская святыня 1 октября будет находиться в Успенском соборе Рыльска, а рано утром 3 октября чудотворный образ покинет историческую родину.

     

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