18-летнего курянина за распространение наркотиков отправили в колонию

Суд вынес приговор 18-летнему жителю Курска. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Как рассказали в СК, в марте 2018 года молодой человек, на тот момент будучи несовершеннолетним, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с использованием сети «Интернет», за вознаграждение сделал «тайники-закладки» на территории Железнодорожного округа.

Курянина приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.











