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    18-летнего курянина за распространение наркотиков отправили в колонию

    Сегодня, 12:48
    18-летнего курянина за распространение наркотиков отправили в колонию
    Суд вынес приговор 18-летнему жителю Курска. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Как рассказали в СК, в марте 2018 года молодой человек, на тот момент будучи несовершеннолетним, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с использованием сети «Интернет», за вознаграждение сделал «тайники-закладки» на территории Железнодорожного округа.
    Курянина приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

     

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