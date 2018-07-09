В Курчатове осужден директор строительной фирмы за подлог документов и невыплату зарплаты

В Курчатове суд вынес приговор по уголовному делу генерального директора строительной компании. Он признан виновным сразу по трем статьям.

По информации прокуратуры, руководство организации долго не платило своим работникам. Вознаграждение за труд не получили 64 человека, долг превысил 7 миллионов рублей. Вопреки решениям суда о взыскании долга по зарплате и предупреждениям приставов имеющиеся на счетах деньги директор тратил на решение финансовых проблем предприятия. Желая скрыть этот факт, руководитель поручил подчиненному подготовить подложные документы, якобы долг по зарплате был погашен. Приставам гендиректор принес поддельное платежное поручение. Однако все махинации вскрылись. Суд приговорил руководителя организации к штрафу в 250 тысяч рублей. Подчеркивается, что долг по зарплате перед работниками предприятия полностью погашен.