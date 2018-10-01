Курянам покажут Ласточкино гнездо из спичек

В Курске устроят выставку художника-аппликатора из Касторенского района Николая Беликова. В экспозиции - пейзажи, натюрморты, портреты, фасады старинных особняков, созданные в технике 3D-аппликации. Также будут представлены миниатюрные копии памятников архитектуры, созданные из спичек. Среди них: островерхие ветряные мельницы, прибрежные маяки, дачные домики, древние часовни и звонницы, избушки на курьих ножках. Куряне увидят знаменитую неоготическую капеллу Людвигсбург в парке Монрепо и дворец-замок «Ласточкино гнездо». Выставка откроется 9 октября в бывшем кинотеатре имени Щепкина, напомним, теперь это здание концертно-творческого центра «Звёздный».