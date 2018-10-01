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    Курянам покажут Ласточкино гнездо из спичек

    Сегодня, 08:03
    Курянам покажут Ласточкино гнездо из спичек
    В Курске устроят выставку художника-аппликатора из Касторенского района Николая Беликова. В экспозиции - пейзажи, натюрморты, портреты, фасады старинных особняков, созданные в технике 3D-аппликации. Также будут представлены миниатюрные копии памятников архитектуры, созданные из спичек. Среди них: островерхие ветряные мельницы, прибрежные маяки, дачные домики, древние часовни и звонницы, избушки на курьих ножках. Куряне увидят знаменитую неоготическую капеллу Людвигсбург в парке Монрепо и дворец-замок «Ласточкино гнездо». Выставка откроется 9 октября в бывшем кинотеатре имени Щепкина, напомним, теперь это здание концертно-творческого центра «Звёздный». 

     

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