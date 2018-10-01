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    4-я гимназия отмечает вековой юбилей

    Сегодня, 08:02
    4-я гимназия отмечает вековой юбилей
    Сегодня 4-я гимназия Курска, что на улице Кирова, отмечает вековой юбилей. В полдень здесь состоится торжественная линейка, посвященная столь значимой дате. Гимназия № 4 – одно из старейших учебных заведений города. Школу № 4 в разное время окончили знаменитый композитор Георгий Свиридов, заслуженный архитектор России Марк Теплицкий, Герои Советского Союза Иван Минаков и Николай Пигорёв, краевед Владимир Степанов. Сотни выпускников имеют ученые степени, работают руководителями, врачами, инженерами, учителями. В 1997 году учреждение получило статус гимназии. Сегодня здесь обучается 933 ученика. Ежегодно 95% выпускников продолжают свое образование в ВУЗах за счет государственного финансирования. 

     

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