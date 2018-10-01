Сегодня филармония открывает новый сезон

Сегодня, в Международный день музыки, Курская филармония открывает 83-й концертный сезон. Зрителей ждут в зале «Свиридовский», где состоится концерт симфонического оркестра (дирижер Игорь Сукачев). Как рассказали в филармонии, для всех любителей классики прозвучат сочинения двух гениев русской музыки. Зрители услышат сюиту из балета Чайковского «Щелкунчик» и одно из наиболее известных, часто исполняемых произведений Сергея Рахманинова «Концерт для фортепиано с оркестром №3». Участие в концерте примет молодой московский пианист, участник проекта Московской государственной филармонии «Звезды XXI века» Алексей Чернов. Начало в 19 часов.