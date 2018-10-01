В Курской области из оборота изъяли нелегальный алкоголь на 9 миллионов рублей
Сегодня, 08:08
В
Курской области в этом году из оборота изъяли порядка 24 тонн
фальсифицированного алкоголя на сумму более девяти миллионов рублей. В
отношении правонарушителей составили 219 административных протоколов. Виновные
должны выплатить более двух миллионов рублей штрафов. Возбуждено 17 уголовных
дел. Кроме этого, пресечена деятельность цеха по производству нелегального
алкоголя и четырех складов. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, все эти
меры позволили на 43% снизить количество случаев отравлений, в том числе с
летальным исходом.