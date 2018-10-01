В Курской области из оборота изъяли нелегальный алкоголь на 9 миллионов рублей

В Курской области в этом году из оборота изъяли порядка 24 тонн фальсифицированного алкоголя на сумму более девяти миллионов рублей. В отношении правонарушителей составили 219 административных протоколов. Виновные должны выплатить более двух миллионов рублей штрафов. Возбуждено 17 уголовных дел. Кроме этого, пресечена деятельность цеха по производству нелегального алкоголя и четырех складов. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, все эти меры позволили на 43% снизить количество случаев отравлений, в том числе с летальным исходом.