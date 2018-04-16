Пропавшую пенсионерку нашли в трех километрах от дома

Курские полицейские нашли 80-летнюю жительницу Советского района, которая числилась как без вести пропавшая. Инцидент произошел в начале сентября. Пенсионерка вышла из дома и потерялась. Родственники пытались самостоятельно найти бабушку, но не смогли. Тогда в процесс включились стражи порядка. Они обошли окрестности, все возможные дороги и нашли следы женщины. Через три километра обнаружили и потерявшуюся пенсионерку. Женщина запуталась и не знала, в какую сторону идти. После того, как медики выяснили, что жизни и здоровью курянки ничто не угрожает, она вернулась домой.



