Истеричные клиенты напали на известного ательера Елену Величкину в собственном салоне

Пример Юлии Зеленской оказался заразительным, на Елену Величкину совершено нападение в лучших традициях «вирусных» сетевых провокаций. Об этом пишет «Лента.Ру».

Два года назад бывшая работница ателье «Мастерская классического костюма» Юлия Зеленская была уволена. Оставшись недовольной тем, как с ней был произведен расчет, она принялась шантажировать владельцев ателье Елену Величкину и Антонио Паласиос-Фернандеса, угрожая «упасть с лестницы», после чего написать на них заявление в полицию.

Так, впрочем, она и поступила, но не учла одного – камеры зафиксировали не только ее «непорочное» падение, но и сам момент произнесения угроз в адрес бизнесменов. Тогда по ее заявлению никакого уголовного дела возбуждено не было ввиду отсутствия состава преступления, но вот самим предпринимателям стоило бы законными методами проучить провокаторошу. Возможно, в этом случае не случилось бы новой истории.

Совсем недавно клиенты ателье Евгений и Кристина Пушкины сделали заказ на сумму 200 тысяч рублей. Однако в ходе работы с ними оказалось, что для них гораздо важнее издевательство надо работниками ателье, а не получение готовых костюмов. Мало того, что они постоянно выдвигали противоречивые требования и заставляли переделывать уже готовые вещи, так они еще и отказывались доплачивать за дополнительные работы.

Тем не менее, опытные бизнесмены не отказывались от выполнения заказов, ставя репутацию компании выше собственных эмоций.

«Преследуя пресловутый лозунг о том, что клиент всегда прав, мы решили закрыть на это глаза. Изделие хотели вручить лично я и моя мама Алена Владимировна. Но в порыве оскорблений Пушкина потеряла над собой контроль и ударила мою маму по лицу», – рассказал Антонио Паласиос-Фернандес.

Действительно, в момент вручения заказа Кристина Пушкина снова начала вести себя неадекватно, закатила истерику и разбила Елене Величкиной голову. Женщина оказалась в больнице с диагнозом сотрясение мозга.

А сама Кристина решила пойти ва-банк и разместила в соцсетях информацию о том, что нападение было совершено на нее саму.

Однако, как и в случае с Зеленской, она не учла наличие видеокамер. Эксперты, изучив записи, сделали вывод, что именно Кристина была инициатором драки, хотя она в своих постах утверждала, что на нее напали, стали душить, а затем ударили в грудь.

Что движет людьми, вставляющими палки в колеса успешным и респектабельным предпринимателям? Простая месть? Желание поймать легкую популярность в сети? Связаны как-то Пушкины с Зеленской, или это простое совпадение? Вряд ли на эти вопросы удастся найти ответы.