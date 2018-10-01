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    После смерти младенца в ванной возбуждено уголовное дело

    Сегодня, 11:42
    После смерти младенца в ванной возбуждено уголовное дело
    В Курске по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Напомним, трагедия произошла вечером 23 сентября. Женщина положила своего месячного сына на пластиковую подставку для купания (так называемую горку), которая находилась в наполненной водою ванне. Она поручила присмотреть за малышом девятилетнему сыну и ушла из ванной комнаты. Когда вернулась через несколько минут, то увидела, что новорожденный мертв, а приглядывавший за ним малолетний спит.
    Как сообщили в СК, причиной смерти ребенка послужило утопление, поскольку он остался без должного присмотра и выпал из приспособления для купания в наполненную водой ванну. 
    Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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