В Октябрьском районе в пожаре погиб мужчина

Накануне вечером в Октябрьском районе произошли два пожара с разницей в два часа. Один из них унес жизнь человека. Информация о первом ЧП поступила в "Службу спасения 112" около 18 часов. В деревне Большое Умрихино загорелся деревянный жилой дом. По данным МЧС, строение сгорело полностью. На пепелище обнаружили труп 56-летнего мужчины, по предварительным данным, хозяина дома. В девятом часу стало известно о пожаре в селе Маслово. Там горел сарай. В этом случае обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.