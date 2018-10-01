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    В Октябрьском районе в пожаре погиб мужчина

    Сегодня, 11:48
    В Октябрьском районе в пожаре погиб мужчина
    Накануне вечером в Октябрьском районе произошли два пожара с разницей в два часа. Один из них унес жизнь человека. Информация о первом ЧП поступила в "Службу спасения 112" около 18 часов. В деревне Большое Умрихино загорелся деревянный жилой дом. По данным МЧС, строение сгорело полностью. На пепелище обнаружили труп 56-летнего мужчины, по предварительным данным, хозяина дома. В девятом часу стало известно о пожаре в селе Маслово. Там горел сарай. В этом случае обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливаются.

     

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