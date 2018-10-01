Курянин за взятку сотруднику ГИБДД заплатил штраф в 150 тысяч рублей

Курянин за взятку сотруднику ГИБДД заплатил 150 тысяч рублей штрафа. Как рассказали в службе судебных приставов, мужчину задержали пьяным за рулем. Чтобы избежать составления протокола, он предложил инспектору ДПС взятку в 30 тысяч рублей. За это его привлекли к уголовной ответственности, приговорив к штрафу в 150 тысяч рублей. Оплачивать его курянин не торопился. Должнику ограничили право выезда за пределы Российской Федерации. Районный суд предоставил мужчине рассрочку. Однако он нарушил график оплаты, тогда пристав обратился в суд с представлением о замене уголовного штрафа иным видом наказания. После этого курянин не стал усугублять свое положение и полностью оплатил уголовный штраф.



