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    На улице Энгельса "Фольксваген" сбил на "зебре" школьницу

    Сегодня, 12:44
    На улице Энгельса
    Накануне вечером в Курске в ДТП пострадала школьница. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, авария произошла около 21 часа 30 сентября. 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую школьницу с травмами доставили в больнице. В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.  

     

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