На улице Энгельса "Фольксваген" сбил на "зебре" школьницу

Накануне вечером в Курске в ДТП пострадала школьница. Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, авария произошла около 21 часа 30 сентября. 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" допустил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую школьницу с травмами доставили в больнице. В Госавтоинспекции подчеркнули, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.











