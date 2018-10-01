На проспекте Клыкова в "тройной" аварии пострадали три человека

В ДТП на проспекте Клыкова пострадали три человека. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 16 часов 30 сентября. Автомобиль «Киа Соренто», двигавшийся от Сумской в направлении улицы Бойцов 9 дивизии, врезался в ехавший впереди попутный «Рено Логан». Тот столкнулся со встречной "Ладой Калиной", осуществлявшей поворот налево на улицу Крымская. В результате ДТП пострадали две женщины-пассажирки и 5-летний ребенок, их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю городскую больницу.



