поиск по сайту
 

    Жители Курской области стали реже жаловаться на кредитные организации

    Сегодня, 14:36
    Жители Курской области стали реже жаловаться на кредитные организации
    Число жалоб и обращений, поступивших в Банк России от жителей Курской области, сократилось со 124 в июле до 107 в августе. Отмечается, что куряне почти в два раза стали реже жаловаться на деятельность кредитных организаций. В августе поступило 45 обращений от потребителей банковских услуг Курской области. Чаще всего жалобы курян касались вопросов кредитования: потребительского и ипотечного. 
    Больше половины всех обращений курян в Банк России, поступивших в августе, составили жалобы на субъекты страхового дела – 54. «Среди жалоб на страховщиков почти 91% связанно с обязательным страхованием автогражданской ответственности. Причем 31жалоба касалась неверного расчета коэффициента «бонус-малус» (скидки за безаварийную езду)», – пояснил управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России  по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников. 
    На субъекты микрофинансового рынка поступило 3 жалобы, на участников корпоративных отношений – 2 жалобы, 2 обращения связаны с проблемами использования электронных средств платежа и криптовалют.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама