Жители Курской области стали реже жаловаться на кредитные организации

Число жалоб и обращений, поступивших в Банк России от жителей Курской области, сократилось со 124 в июле до 107 в августе. Отмечается, что куряне почти в два раза стали реже жаловаться на деятельность кредитных организаций. В августе поступило 45 обращений от потребителей банковских услуг Курской области. Чаще всего жалобы курян касались вопросов кредитования: потребительского и ипотечного.

Больше половины всех обращений курян в Банк России, поступивших в августе, составили жалобы на субъекты страхового дела – 54. «Среди жалоб на страховщиков почти 91% связанно с обязательным страхованием автогражданской ответственности. Причем 31жалоба касалась неверного расчета коэффициента «бонус-малус» (скидки за безаварийную езду)», – пояснил управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.

На субъекты микрофинансового рынка поступило 3 жалобы, на участников корпоративных отношений – 2 жалобы, 2 обращения связаны с проблемами использования электронных средств платежа и криптовалют.



