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    Пьяный мужчина увёл у жителя Льгова лошадь

    Сегодня, 16:51
    Пьяный мужчина увёл у жителя Льгова лошадь
    Полицейские вернули жителю Льговского района украденную лошадь. Подозреваемый проник в чужой двор. Взломав дверь конюшни, злоумышленник увел лошадь. Посторонние звуки услышал хозяин и, когда понял, что питомец пропал, обратился в полицию. Предотвратить преступление удалось сотрудникам ДПС, которые в это время дежурили на праздновании Дня города. Им показалось странным, что ночью неизвестный ведет лошадь к лесополосе. Мужчина не смог объяснить, кому принадлежит животное. Ему удалось провести украденную лошадь не более 500 метров. Дорожные инспекторы задержали подозреваемого и передали прибывшей следственно-оперативной группе. В отделе мужчина из-за сильного алкогольного опьянения не смог рассказать, зачем ему понадобилась лошадь. Животное уже вернулось к хозяину. По факту кражи возбуждено уголовное дело- сообщили в УМВД.

     

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