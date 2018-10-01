В Октябрьском районе заблудился очередной грибник

В Октябрьском районе полицейские помогли отыскать заблудившуюся в лесу пенсионерку. Женщина вместе с супругом отправилась за грибами. В дороге они разминулись. На громкие крики супруга женщина не реагировала. Тогда мужчина вышел на дорогу и позвонил в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские расставили по периметру служебные машины с сиренами, на звук которых скоро вышла женщина. Осенью учащаются случаи, когда теряются люди. Полиция рекомендует перед тем, как отправиться в лес, взять с собой заряженный мобильный телефон. Если идете компанией – не стоит упускать друг друга из вида. Двигаться лучше вдоль хорошо заметных ориентиров — троп и просек. В УМВД подчеркнули: если человеку кажется, что он потерялся, необходимо сразу обращаться в полицию по телефону 102 или 112 – это единый номер экстренных служб.