В Поныровском районе подросток украл у пенсионера мопед

В Поныровском районе сотрудники ДПС установили подозреваемого в краже мопеда у пенсионера. Для проверки полицейские остановили 15-летнего подростка, управлявшего двухколесным транспортом. Никаких документов он предъявить не смог. Уже по рации инспекторы получили сообщение, что мопед недавно похитили от подъезда жилого дома. Подросток сознался в преступлении и рассказал, что угнал мопед, чтобы покататься, позже собирался вернуть его назад. Транспорт в целости и сохранности уже вернули владельцу с предупреждением: оставлять имущество необходимо в надежном месте, с запирающими устройствами. Проводится проверка, после которой будет решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.