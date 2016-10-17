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    В Курской области выпустили почти 2 миллиона пластиковых карт

    Сегодня, 08:07
    В Курской области выпустили почти 2 миллиона пластиковых карт
    За первые 6 месяцев 2018-го для жителей Курской области выпустили более 1 миллиона 800 тысяч банковских карт. За этот период с использованием карт на территории региона совершено почти 77 млн операций. Это превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 29%. На развитие рынка платежных карт активно влияет развитие инфраструктуры по их приему. В регионе уже порядка 19,5 тысяч банкоматов и электронных терминалов. В магазинах и салонах также активно внедряют терминалы для безналичной оплаты, сейчас их 16,5 тысяч единиц - сообщили в Отделении по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.  

     

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