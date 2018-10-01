В центре Курска аварию устроили три автомобилистки на иномарках

1 октября в центре Курска произошла авария с участием трех иномарок. По данным Госавтоинспекции, за рулем всех машин находились женщины. В шестом часу вечера напротив концертного зала «Свиридовский» (бывший Дом офицеров) 32-летняя автомобилистка на «Хендай Гетц» столкнулась с «Хендай Солярис» под управлением 52-летней курянки. «Солярис» в свою очередь отбросило на «Ниссан Кашкай», на котором двигалась 33-летняя женщина. Травмы в ДТП получили две женщины, которые управляли машинами корейской марки.



