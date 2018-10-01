С курянина взыскали более 2 миллионов рублей долга

У жителя Центрального округа Курска образовался крупный долг перед государством - более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Такова сумма задолженности по налогам и сборам. Судебные приставы предупредили должника о принудительных мерах: это арест автотранспорта, взыскания с банковских счетов, ограничение выезда за пределы страны. Такие перспективы заставили курянина оперативно найти деньги. В ведомстве сообщили, должник незамедлительно оплатил всю сумму долга в пользу государства.