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    С курянина взыскали более 2 миллионов рублей долга

    Сегодня, 12:28
    С курянина взыскали более 2 миллионов рублей долга
    У жителя Центрального округа Курска образовался крупный долг перед государством - более 2 миллионов 300 тысяч рублей. Такова сумма задолженности по налогам и сборам. Судебные приставы предупредили должника о принудительных мерах: это арест автотранспорта, взыскания с банковских счетов, ограничение выезда за пределы страны. Такие перспективы заставили курянина оперативно найти деньги. В ведомстве сообщили, должник незамедлительно оплатил всю сумму долга в пользу государства.

     

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