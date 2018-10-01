Курскэнерго успешно выполняет инвестпрограмму 2018 года

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы за 8 месяцев 2018 года.

На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, за указанный период энергетики направили 393,9 млн рублей, что составляет 60% годового плана.

Ключевые плановые показатели инвестпрограммы филиал выполнил: введено в эксплуатацию 4,0 МВА мощности и 51 км линий электропередачи. Таких результатов удалось достичь за счет ввода объектов технологического присоединения (ТП), а также выполнения мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей.

В числе крупных объектов ТП текущего года – высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, расположенный в селе Линец Железногорского района Курской области. В рамках договора технологического присоединения предприятия, специалисты филиала построили 14-километровую отпайку воздушной линии «Троицкая-Воропаево» до подстанции заявителя, а также установили автоматический коммутационный аппарат (реклоузер). Также в соответствии с договором филиал Курскэнерго увеличил на 800 кВт мощность комплекса по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга».

Выполняя техприсоединение заявителей оперативно и в соответствии со всеми требованиями инвесторов, Курскэнерго способствует привлечению инвестиций в регион, участвует в крупных инвестиционных проектах на территории Курской области.

В рамках реализации пунктов инвестпрограммы на объектах Курскэнерго внедряются инновационные технологии и новое оборудование. С начала года проведено техническое перевооружение автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), на шести подстанциях (ПС) 110 кВ осуществляется техническое перевооружение с заменой выключателей и систем управления оперативным током. Помимо этого в отчетный период продолжалась реконструкция систем безопасности энергообъектов Курскэнерго.

Данные инвестиционные проекты позволят повысить надежность работы системы электроснабжения Курской области.

В целом за 2018 год объем инвестиционной программы филиала составит 652 млн рублей.



