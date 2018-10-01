поиск по сайту
 

    Курскэнерго успешно выполняет инвестпрограмму 2018 года

    Сегодня, 12:51
    Курскэнерго успешно выполняет инвестпрограмму 2018 года
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы за 8 месяцев 2018 года.
    На выполнение мероприятий, предусмотренных программой, за указанный период  энергетики направили 393,9 млн рублей, что составляет 60% годового плана. 
    Ключевые плановые показатели инвестпрограммы филиал выполнил: введено в эксплуатацию 4,0 МВА мощности и 51 км линий электропередачи. Таких результатов удалось достичь за счет  ввода объектов технологического присоединения (ТП), а также выполнения мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей.
    В числе крупных объектов ТП текущего года – высокотехнологичный мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, расположенный в селе Линец Железногорского района Курской области. В рамках договора технологического присоединения предприятия, специалисты филиала построили 14-километровую отпайку воздушной линии «Троицкая-Воропаево» до подстанции заявителя, а также установили автоматический коммутационный аппарат (реклоузер). Также  в соответствии с договором филиал Курскэнерго увеличил на 800 кВт мощность комплекса по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга». 
    Выполняя техприсоединение заявителей оперативно и в соответствии со всеми требованиями инвесторов, Курскэнерго способствует привлечению инвестиций в регион, участвует в крупных инвестиционных проектах на территории  Курской области.
    В рамках реализации пунктов инвестпрограммы на объектах Курскэнерго внедряются  инновационные технологии и новое оборудование. С начала года проведено техническое перевооружение автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), на шести подстанциях (ПС) 110 кВ  осуществляется техническое перевооружение с заменой выключателей и систем управления оперативным током. Помимо этого в отчетный период продолжалась реконструкция систем безопасности энергообъектов Курскэнерго.
    Данные инвестиционные проекты позволят повысить надежность работы системы электроснабжения Курской области.
    В целом за 2018 год объем инвестиционной программы филиала составит 652 млн   рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама