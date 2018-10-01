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    Жительница Железногорска перевела телефонным аферистам 40 тысяч

    Сегодня, 14:41
    Жительница Железногорска перевела телефонным аферистам 40 тысяч
    Зарегистрирован очередной случай телефонного мошенничества по уже известному сценарию. 46-летней жительнице Железногорска позвонили, голос, похожий на ее сына, сообщил, что его задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Чтобы избежать уголовного наказания, нужно быстро внести крупную сумму для его освобождения. Следуя инструкциям аферистов, женщина перевела 40 тысяч рублей на указанный счет. Только потом она связалась с сыном и выяснила, что ничего подобного с ним не случалось. Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных к преступлению. Стражи порядка призывают курян: при подобных сообщениях в первую очередь надо связаться с близкими и убедиться, что никакой трагедии с ними не случалось.

     

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