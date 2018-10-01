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    Завтра икона «Знамение» покинет историческую родину

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    Завтра икона «Знамение» покинет историческую родину
     
    Завтра рано утром икона «Знамение» покинет пределы Курской епархии. Образ находится в регионе с 22 сентября. За это время ему успели поклониться десятки тысяч верующих. В Курской епархии рассказали, что 3 октября в 4 утра в Знаменском соборе начнется божественная литургия, после чего будет совершен молебен перед иконой. А в начале седьмого утра она отправится в аэропорт, откуда святыню самолетом доставят в Ригу. Чудотворный образ был обретен в 1295 году в Коренной пустыни. Почти сто лет «Знамение» находится за границей, куда ее вывезли в годы Гражданской войны. С 2009 года у курян появилась возможность поклониться святыне. Раз в год ее привозят на родную землю.

     

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