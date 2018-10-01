В Курской области насчитали 17 Александровок и 12 Семёновок

В Курской области - 8 населенных пунктов с названием Матвеевка, по 8 Алексеевок и Букреевок, - рассказали в Росреестре. 11 раз повторяются населенные пункты Ивановка, Николаевка, Михайловка, 12 населенных пунктов имеют название Семеновка. Лидером по повторениям является Александровка - таких населенных пунктов в регионе целых 17. Урочище Степь встречается 5 раз, а река Ржавец - 4 раза. В последние годы существенных изменений, связанных с наименованиями населенных пунктов, в Курской области не происходило. Последнее новшество - появление в Курском районе поселка Северный. Правда, он вскоре перестал быть поселком и стал новым микрорайоном Курска.