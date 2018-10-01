В Курске планируют установить памятник джазовому дирижеру. Региональный комитет по культуре объявил творческий конкурс на создание скульптурной композиции бюста джазовому дирижеру, композитору, заслуженному деятелю искусств РФ, уроженцу Курска Вадиму Людвиковскому.

Подробную информацию о проведении творческого конкурса можно получить по телефону (4712) 70-32-82 с 10.00 до 17.00, по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 11.

Людвиковский приобрел международную известность как один из наиболее прогрессивных бэндлидеров Советского Союза, популяризаторов свинга и оркестровой джазовой музыки в СССР. В 1966-1972 годах Людвиковский — художественный руководитель и дирижер Концертного эстрадного оркестра Гостелерадио. В декабре 1995 года Вадима Николаевича нашли замерзшим на одной из московских улиц. Кремирован, прах по завещанию Людвиковского развеян над Москвой.