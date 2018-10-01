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    Под Курском поймали похитителей рыбы из пруда рыбхоза

    Сегодня, 08:07
    Под Курском поймали похитителей рыбы из пруда рыбхоза
    Полиция располагала информацией, что двое жителей Кореневского района собираются совершить хищение рыбы из пруда рыбхоза. Подозреваемых остановили сотрудники ДПС. При осмотре багажника их автомобиля обнаружили похищенную рыбу. Мужчины вылавливали ее на скорую руку, используя сети. Сбывать краденное собирались в других районах. В УМВД подчеркнули, что ловить рыбу на территории предприятия запрещено, там ее можно только официально приобрести. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также выясняется, имелись ли дополнительные эпизоды преступления.

     

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