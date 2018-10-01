22 педагога удостоены премии «Признание»

Незадолго до Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, в филармонии состоялись торжества для педагогов. Глава Курска Николай Овчаров вручил победителям городского ежегодного конкурса в области образования премию «Признание». Она учреждена в 1995 году. Награды вручаются победителям в семи номинациях: «Педагогическое мастерство учителя», «Мастерство воспитателя», «Разработка оригинального комплекта (комплекса) дидактических, методических материалов по предмету, образовательной программе и (или) воспитательной работе», «Честь и достоинство», «Дебют. Новые педагогические дарования», «Руководитель», «Сотрудничество». В каждой номинации присуждается три премии (первая премия – 50 000 рублей, вторая премия – 40 000 рублей, третья – 30 000 рублей).

В этом году лауреатами премии «Признание» стали 22 курских педагога.



