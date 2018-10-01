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    В Курскую область переселилось более 600 соотечественников

    Сегодня, 08:09
    В Курскую область переселилось более 600 соотечественников
    За 8 месяцев в Курскую область переехали 634 соотечественника. Большинство переселенцев прибыли из Украины, Молдовы, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Гражданство РФ получили более 1500 участников госпрограммы и членов их семей. В администрации региона отметили, что переселенцам оказывают помощь в трудоустройстве – банк вакансий для соотечественников постоянно пополняется, сейчас в нем около 250 вакансий. Из областного бюджета участникам государственной программы предоставляются единовременные выплаты на жилищное обустройство. Также поддержку получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.

     

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