В Курскую область переселилось более 600 соотечественников

За 8 месяцев в Курскую область переехали 634 соотечественника. Большинство переселенцев прибыли из Украины, Молдовы, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Гражданство РФ получили более 1500 участников госпрограммы и членов их семей. В администрации региона отметили, что переселенцам оказывают помощь в трудоустройстве – банк вакансий для соотечественников постоянно пополняется, сейчас в нем около 250 вакансий. Из областного бюджета участникам государственной программы предоставляются единовременные выплаты на жилищное обустройство. Также поддержку получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, и семьи переселенцев, прибывшие на постоянное место жительства в сельскую местность.



