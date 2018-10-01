Промсвязьбанк планирует открыть кредитование на сумму до 6 млрд рублей для строительства первого ТЛЦ «Нового Шелкового пути»

Промсвязьбанк и дочернее ОАО РЖД — «Развитие ТЛЦ», занимающееся строительством и эксплуатацией транспортно-логистического комплекса на территории РФ, заключили договор о сотрудничестве. Договоренность между компанией и банком была достигнута на Международном транспортно-логистическом форуме «Pro//Движение. 1520».

Соглашение было подписано Артемом Шашкиным, являющимся главой департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка и Сергеем Гришиным - гендиректором «Развитие ТЛЦ». Основная цель договоренности — это установление долговременных партнерских отношений, обеспечение компании и дочерним предприятиям необходимого выделения финансов, а также иных продуктов Промсвязьбанка.

ООО «Терминально-Логистический Центр «Белый Раст» — это совместное предприятие крупной госкомпании «Инкоу Порт» (КНР) и ОАО РЖД. Ее ключевым проектом является строительство в Дмитровском районе Московской области терминально-логистического центра «Белый Раст». Данный комплекс станет узловой станцией в железнодорожном коридоре, связывающей Азию и Европу. Участие в проекте китайских и российских компаний объединяет усилия в рамках инициативы с китайской спецификой "Один пояс — один путь", а также партнерства в рамках ЕАЭС (евроазиатского экономического сотрудничества). Группа компаний "Инкоу Порт" кроме финансового участия планирует обеспечить увеличение грузоперевозки из КНР. Запланировано, что ООО ТЛЦ «Белый Раст» будет производить обработку полносоставных поездов, осуществлять разгрузку и погрузку, включая необходимые процедуры на таможни, ветеринарного и фитосанитарного контроля. Сейчас Промсвязьбанком приняты все необходимые решения для первоначального финансирования проекта.

Артем Шашкин заявил, что планируется открыть кредитование на сумму около 6 млрд руб. для строительства ТЛЦ «Белый Раст». Компании интересны капиталовложения в инфраструктурные проекты, которые служат драйвером в развитии транспортной системы РФ, а также улучшающие логистику перевозок контейнеров внутри страны, а также в зарубежные страны. По убеждению Шашкина, «Белый Раст» стал стратегически важным проектом, реализация которого может послужить огромным вкладом в развитие нового этапа торгово-экономического партнерства Китая и России, а также евразийскую интеграцию в основном.

Сергей Гришин также отметил, что поддержка Промсвязьбанка станет хорошей поддержкой при реализации задач, отвечающих стратегическим целям инфраструктурного и экономического развития страны. По его мнению, проект «Белый Раст» ликвидирует существующие ограничения в развитии современных терминальных технологий и в Московском железнодорожном узле, и по сети железных дорог в целом.