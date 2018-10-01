Что связывает экс-полковника курского УБОП с украинским зеком

Бывший начальник курского Центра «Э» и отдела «Т» регионального УБОП, полковник в отставке Дмитрий Дымов оказался замешан в громком скандале. Согласно целому ряду свидетельств, как минимум до середины нулевых годов он злоупотреблял своими полномочиями в преступных целях и покровительствовал противоправным действиям украинского уголовника Константина Исакова, обосновавшегося в России благодаря поддельным документам.

Как сообщает «Курск ТВ», следователям стало известно о связи Дымова с Исаковым еще в 2006 году. Заявление на Исакова в прокуратуру написала его бывшая жена, которую он регулярно избивал и угрожал ей расправой, чувствуя себя безнаказанным под прикрытием полковника МВД.

"Исаков неоднократно звонил Дымову с моей квартиры и с моего домашнего телефона, а также со своего сотового телефона на рабочий, домашний и сотовый телефон Дымова, - пишет женщина. - От Исакова я узнала, что он является внештатным сотрудником у Дымова. Также Исаков лично мне говорил, что он постоянно делится с Дымовым деньгами, собранными с магазинов за "крышу".

Когда в отношении Исакова возбудили уголовное дело о краже денег, выделенных предприятиями на проведение афганского съезда, он на глазах у жены написал для Дымова инструкцию, как правильно "вытащить" его из передряги, в противном случае угрожая рассказать правоохранительным органам обо всех злоупотреблениях своего "шефа".

В распоряжении журналистов оказалось и другое заявление, написанное второй женой Исакова. В нем тоже фигурирует Дымов. Из показаний двух женщин следует, что под покровительством полковника беглый украинец занимался рэкетом, присваивал чужое оборудование для своих мастерских шиномонтажа, банкротил местный колхоз, подделывал учетные документы фонда «Курск-Олимп», занимался рукоприкладством и хранил пистолет ТТ с четырьмя патронами.

Полковник Дымов благополучно вышел в отставку в 2016 году и сейчас занимается тем, что торгует в интернете орденами и медалями.