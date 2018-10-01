Специалисты Курскэнерго провели в Медвенском районе акцию «Ток на замок»

В поселке Медвенка Медвенского района Курской области прошла акция по профилактике электротравматизма «Ток на замок», организованная работниками филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». В ней приняли участие жители поселка, в том числе - школьники МБОУ «Медвенская СОШ им. Героя Советского союза Г.М. Певнева.

Участники акции собрались на площадке возле трансформаторной подстанции (ТП), вблизи поселковой школы. Начальник Медвенского РЭС Курскэнерго Андрей Овчинников рассказал им, почему запрещено подходить к опорам ЛЭП, влезать на них, делать селфи. Он попросил жителей не оставаться равнодушными к случаям нарушения правил электробезопасности, а в случае обнаружения открытой двери или испорченного замка на ТП звонить в РЭС или на горячую линию МРСК Центра – 8 800 50 50 115.

Энергетики установили на справочном стенде в центре поселка и на дверях трансформаторных подстанций, расположенных на его территории, информационные таблички, призывающие жителей сообщать о фактах взлома замков и запирающих устройств. Детям – участникам акции они подарили красочные расписания уроков и листовки с правилами электробезопасности.

Акция «Ток на замок» проходит с 21 сентября по 15 октября во всех филиалах ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Ее цель - привлечь внимание широкой общественности к случаям электротравматизма из-за неграмотного и небезопасного поведения вблизи энергообъектов с поврежденными запирающими устройствами. В рамках акции Курскэнерго планирует провести ещё 5 мероприятий.



