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    На Майском бульваре в аварии покалечились три человека

    Сегодня, 11:56
    На Майском бульваре в аварии покалечились три человека
    В Курске в аварии покалечились три человека. По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло около 14 часов 2 октября возле дома №1 по Майскому бульвару. Здесь влобовую столкнулись автомобиль «Chery» и ВАЗ-2112. Травмы получили 56-летний водитель «Chery» и пассажиры отечественной легковушки 33 и 44 лет. Как уточнили в ГИБДД, проведенное медосвидетельствование показало, что водитель «Chery» был трезв, а мужчина, находившийся за рулем ВАЗа, был в состоянии опьянения.

     

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