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    В Курской области прогнозируют дожди и сильный ветер

    Сегодня, 12:49
    В Курской области прогнозируют дожди и сильный ветер
    В Курской области прогнозируют дожди и сильный ветер - предупреждение распространило МЧС, ссылаясь на данные Гидрометцентра. В сводке говорится, что в регионе осадки не прекратятся и завтра. Ночью скорость ветра будет достигать 13 м/с, в четверг он усилится, местами порывы до 18 м/с. Температура в темное время суток составит от 3 до 8 тепла, днем до +11. При сильном ветре спасатели призывают курян быть внимательными, не подходить близко к шатким строениям, домам с неустойчивой кровлей, а также не оставлять машины под деревьями.

     

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