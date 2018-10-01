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    23-летний курянин угнал ВАЗ и обокрал магазин и подругу

    Сегодня, 14:16
    23-летний курянин угнал ВАЗ и обокрал магазин и подругу
     
    В Дмитриевском районе задержан подозреваемый в серии краж. Им оказался 23-летний курянин, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Он уже успел совершить три хищения - выяснили полицейские. Парень начал с кражи из магазина, куда он попал, разбив окна. Тогда его личность установили, и началось следствие. Уже после выяснилось, что этот же человек причастен к хищению ВАЗа. Он собирался его продать, однако по дороге устроил ДТП и бросил машину, не доведя преступление до конца. Еще одной жертвой кражи стала знакомая злоумышленника. Она во время случайной встречи с молодым человеком отвлеклась. Он этим воспользовался и похитил ее сумку с сотовыми телефонами и наличными. Ущерб только от этого преступления превысил 40 тысяч рублей. На время следствия подозреваемого отправили под арест. 

     

     

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