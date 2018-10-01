В курской школе на 90 суток опечатали библиотеку

В Кореневском районе по решению суда приостановили деятельность школьной библиотеки. Пристав опечатал входную дверь в хранилище книг в Сафоновской школе. Решение о временном закрытии библиотеки суд вынес на основании проверки Роспотребнадзора. Специалисты ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений - пояснили в службе судебных приставов.

Пристав в присутствии директора школы и понятых составил акт об административном приостановлении деятельности библиотеки на 90 суток. За неисполнение этого решения грозит уголовная ответственность. Непонятно, правда, как руководство школы будет устранять в опечатанной библиотеке нарушения санитарно-эпидемиологических норм.