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    Легковушка столкнулась с двумя КАМАЗами, двое погибших

    Сегодня, 17:04
    Легковушка столкнулась с двумя КАМАЗами, двое погибших
    Сегодня в Беловском районе зафиксировали аварию со смертельным исходом. Легковушка въехала сразу под два КАМАЗа. На месте погибли мужчина и женщина. По данным УМВД, ДТП произошло во втором часу на автодороге «Обоянь - Суджа - Белая». 52-летний водитель ВАЗовской «четверки» выехал на встречку, где столкнулся с двумя КАМАЗами. Легковушка превратилась в груду железа. На месте погибли водитель и 57-летняя пассажирка ВАЗа. Выясняются все обстоятельства случившегося.

     

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