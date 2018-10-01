Легковушка столкнулась с двумя КАМАЗами, двое погибших

Сегодня в Беловском районе зафиксировали аварию со смертельным исходом. Легковушка въехала сразу под два КАМАЗа. На месте погибли мужчина и женщина. По данным УМВД, ДТП произошло во втором часу на автодороге «Обоянь - Суджа - Белая». 52-летний водитель ВАЗовской «четверки» выехал на встречку, где столкнулся с двумя КАМАЗами. Легковушка превратилась в груду железа. На месте погибли водитель и 57-летняя пассажирка ВАЗа. Выясняются все обстоятельства случившегося.