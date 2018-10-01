В Курске более 600 домов не готовы к отопительному сезону, список зданий передадут в Госжилинспекцию – сообщили в курском филиале «Квадры». По данным теплоэнергетиков, управляющие компании и ТСЖ не подготовили к сезону оборудование многоквартирных домов. Из-за этого снижается качество подачи тепла не только в эти здания, но и в соседние дома. Кроме того, есть риск нарушения теплоснабжения для целых районов. Напомним, отопительный сезон в жилфонде Курска стартовал 1 октября. По данным «Квадры», уже подали тепло в 355 жилых домов.